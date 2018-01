Brasil deve enviar tropas de paz ao Congo O governo brasileiro deverá participar de uma operação de reforço das tropas de Paz da Organização da ONU que atuam no Congo. O pedido de ajuda do Brasil foi apresentado pelo secretário-geral da ONU, Kofi Annan, e acolhido pelos ministérios das Relações Exteriores e da Defesa, conforme informou a Assessoria de Comunicação Social do Itamaraty. Mas ainda será submetido, neste final de semana, ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em princípio, o Brasil deverá enviar dois aviões Hércules da Força Aérea, com suas tripulações, à região de Bunia, onde uma tropa de capacetes azuis formada por cerca de 700 militares uruguaios enfrenta o cerco de milícias envolvidas numa guerra tribal. A operação de reforço das posições da ONU na região deverá ser autorizada no início da próxima semana pelo Conselho de Segurança, e será liderada pela França.