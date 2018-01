Brasil deve liderar força de paz da ONU no Haiti O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse hoje ao presidente da França, Jacques Chirac, que o Brasil já está com um grupo de 1.100 militares pronto para ser enviado ao Haiti. Em conversa telefônica no final da manhã, o presidente francês disse a Lula, segundo relato do porta-voz do Palácio do Planalto, André Singer, que seria fundamental que o Brasil enviasse tropas ao Haiti e comandasse a força militar multilateral a ser formada na segunda etapa de trabalho da missão de paz que se encontra naquele país. Segundo o porta-voz, essa segunda fase deve começar dentro de três meses, e o presidente Lula garantiu a Chirac que o Brasil está à disposição da Organização das Nações Unidas (ONU) para ajudar no trabalho de recuperação da normalidade no Haiti, onde o presidente da República acaba de ser obrigado por um movimento armado a renunciar e foi substituído pelo presidente do Supremo Tribunal. Ainda de acordo com Singer, o presidente francês disse a Lula que a liderança do Brasil na força multilateral militar também é defendida pelo secretário-geral da ONU, Kofi Annan. Durante o telefonema - de cerca de 25 minutos -, os dois presidentes discutiram também, informou o porta-voz, o trabalho que vem sendo desenvolvido por um grupo franco-brasileiro formado para discutir formas de combater a fome no mundo. Chirac, segundo Singer, informou a Lula que discutiu o assunto com representantes da FAO (organização da ONU voltada para alimentação e agricultura), reforçando assim seu apoio à criação de um fundo mundial de combate à fome defendido pelo presidente brasileiro.