Brasil diz que sírios devem buscar solução para conflito

As informações foram dadas às vésperas do desembarque da chefe da diplomacia europeia, Catherine Ashton, ao Brasil. Ashton, que tem agendado para segunda-feira um encontro com ministro das Relações Exteriores, Antonio Patriota, não esconde que um dos principais objetivos de sua missão é tentar convencer o País a adotar uma posição mais incisiva em relação ao governo do presidente sírio, Bashar Assad.

O Itamaraty, no entanto, já havia dado mostras - reforçadas agora com as novas declarações - de que rejeitará o apelo da diplomata europeia. Hoje, a assessoria do Ministério das Relações Exteriores informou que o fim do mandato rotativo do País no Conselho de Segurança da ONU, em dezembro, não mudou o interesse do governo brasileiro em acompanhar de perto os problemas registrados na Síria. E que a negociação é o melhor caminho para o fim dos conflitos.

Hoje, o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, disse que o veto da China e da Rússia à resolução enfraquece a ONU e a comunidade internacional, segundo informações de seu porta-voz, Martin Nesirky.