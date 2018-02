Brasil doa medicamentos a países com epidemia do Ebola O governo brasileiro doou medicamentos para os países africanos da Guiné, Libéria e Serra Leoa, que enfrentam um agravamento da epidemia do vírus Ebola. Os chamados "kit calamidade" poderão atender 5 mil pessoas por três meses e são compostos por 30 remédios e 18 insumos básicos de saúde para tratamento em hospitais. Entre eles antibióticos, analgésicos, anti-inflamatórios e soros.