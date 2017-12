Brasil doa remédios para Equador Parte dos medicamentos que o presidente Fernando Henrique Cardoso doará ao Equador, durante a visita que fará deste domingo até terça-feira, será destinada às vítimas do vulcão Tungurahua (5.033 metros), que está em erupção. A embaixadora do Brasil no Equador, Vera Pedrosa Martins de Almeida, informou que, nos dois kits de remédios, existem medicamentos para os doentes que sofrem com a fumaça tóxica. A doação brasileira equivale a cerca de US$ 173 mil em medicamentos básicos. O Ministério da Saúde relacionou 29 ítens, totalizando 120.500 remédios. O Instituto Butantã está mandando 50 mil doses de soro antiofídico e o Instituto de Tecnologia do Paraná, 10 mil vacinas anti-rábicas caninas.