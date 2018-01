Brasil doa uma tonelada de medicamentos ao Irã O Governo brasileiro está enviando ao Irã um carregamento com 1 tonelada de medicamentos para as vítimas do terremoto ocorrido naquele país, na cidade de Bam, no dia último dia 26. Segundo informações do Ministério das Relações Exteriores, os medicamentos doados incluem analgésicos, antibióticos, antiinflamatórios, antitérmicos e antianêmicos, entre outros, doados pelo Ministério da Saúde e fabricados pelo laboratório da Fiocruz, no Rio de Janeiro. A doação será transportada gratuitamente por aviões da Varig e da TAM até Paris, e de lá será levada para Teerã por um avião da Iran Air. Os medicamentos, segundo o ministério, poderão atender até 70.000 pessoas por mês durante um período de três meses.