Brasil doa US$ 200 mil em produtos para sobreviventes na China

O Brasil doou nesta segunda-feira, 19, o equivalente a US$ 200 mil em produtos para os sobreviventes do maior terremoto da China em três décadas. As doações foram colocadas em nove vagões de trem que saíram nesta tarde de Pequim para a província de Sichuan, onde o tremor ocorreu há uma semana. Na terça-feira haverá uma cerimônia solene para entrega da doação no Ministério das Relações Exteriores pelo embaixador brasileiro em Pequim, Luiz Augusto de Castro Neves. Os produtos doados são 490 barracas, 4.260 agasalhos, 2 mil cobertores, 4 mil caixotes de macarrão instantâneo e 24 mil garrafões de água mineral. Nesta segunda, o governo chinês fez apelo à comunidade internacional pela doação de barracas aos desabrigados, que somam 4,8 milhões de pessoas. Até agora, a China recebeu ajuda de 13 países e de 60 organizações internacionais. No domingo, dois aviões militares americanos pousaram em Chengdu, capital de Sichuan, carregados de alimentos, água, cobertores e geradores.