Brasil doará ajuda humanitária a vítimas de vulcão no Equador Os Governos do Brasil e do Chile doarão ajuda humanitária para os equatorianos que ficaram desabrigados com a erupção do vulcão Tungurahua, ocorrida no último dia 17, informou Neste sábado a Chancelaria do Equador. A Embaixada do Brasil anunciou que doará 14 toneladas de porções alimentícias e remédios, que serão transportadas em um vôo especial da Força Aérea Brasileira (FAB). Já a doação de dez toneladas de ajuda humanitária por parte do Chile compreende 400 caixas de alimentos, cada uma para uma família de quatro a cinco pessoas, para uma semana. Além disso, o Chile doará 300 colchonetes, 100 tendas de campanha e 30 mil fraldas Descartáveis. O embaixador da Coréia do Sul, Kyung Surk Kin, também anunciou uma contribuição financeira, informa o comunicado. Quatro pessoas morreram devido à erupção, enquanto outras duas seguem desaparecidas, embora a Defesa Civil e as autoridades regionais as dêem por mortas ao considerar que seus corpos foram sepultados por milhares de toneladas de material incandescente emanados do Tungurahua, em sua maior erupção ao longo dos últimos 120 anos. Pelo menos 60 pessoas ficaram feridas por queimaduras ou pela queda de rochas, enquanto milhares de animais morreram e hectares de terras cultiváveis ficaram improdutivas pelas cinzas. Segundo José Grijalva, diretor da Defesa Civil, serão necessários mais alimentos e remédios para atender por várias semanas mais de 19 mil pessoas que se encontram refugiadas em albergues temporários.