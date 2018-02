Brasil doará comida de estoque público a 11 países pobres

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou uma medida provisória (MP) que autoriza o Poder Executivo a doar partes de estoques públicos de alimentos a 11 países e os territórios palestinos da Cisjordânia e da Faixa de Gaza. necessitados de assistência humanitária.

Receberão a ajuda também Haiti, El Salvador, Guatemala, Bolívia, Zimbábue, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor Leste. A MP, de número 481, está na edição de hoje do Diário Oficial da União.

A MP atribui à Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) a tarefa de colocar os produtos à disposição do Executivo, "livres e desembaraçados", dentro dos navios nos principais portos do País. Os custos dessa operação serão cobertos por "dotações consignadas no Orçamento da União".

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Poderão ser doados até 100 mil toneladas de feijão, 100 mil toneladas de milho ou equivalente industrializado, 50 mil toneladas de arroz em casca ou equivalente beneficiado e 10 mil toneladas de leite em pó.

A MP diz que as doações "correrão à conta de dotações orçamentárias da Política de Garantia de Preços Mínimos (PGPM) e do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA)", com a ressalva de que "não deverão afetar a implementação eficiente da PGPM e do PAA".

A definição das quantidades que serão doadas a cada país será feita pelo Ministério das Relações Exteriores, que ouvirá o Ministério da Agricultura e o do Desenvolvimento Agrário.