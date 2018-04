Brasil e EUA acertam conferência com países doadores Brasil e Estados Unidos concordaram com a convocação de uma nova conferência dos países doadores ao Haiti para extrair mais um compromisso de remessa de recursos. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva relatou que propôs o encontro a seu colega, Barack Obama, durante uma conversa telefônica travada no final da tarde, e que obteve o aval do presidente americano. Pouco antes, em uma cerimônia no Itamaraty, Lula lamentara a "desgraça" ocorrida no Haiti.