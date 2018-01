Brasil e EUA concordam sobre objetivos da guerra, diz embaixadora A embaixadora dos Estados Unidos no Brasil, Donna Hrinak, disse hoje, em pronunciamento por escrito na Comissão de Relações Exteriores do Senado, que as diferenças entre Brasil e Estados Unidos sobre o conflito com o Iraque são apenas sobre as táticas, mas não sobre os objetivos. Segundo ela, "todos concordam que Saddam Hussein é uma ameaça, que deve ser desarmada de acordo com as resoluções da ONU, e que o povo iraquiano merece viver num país democrático e em paz com seus vizinos e consigo mesmo". A audiência na Comissão de Relações Exteriores, da qual participa também o embaixador do Reino Unido, Roger Bone, está sendo realizada a portas fechadas, a pedido de Donna Hrinak. De acordo com pronunciamento divulgado por sua assessoria, Donna Hrinak fez aos senadores um relato sobre sua atuação nos últimos dias para explicar a posição brasileira contra a guerra. "Durante as últimas semanas, tenho explicado aos meus chefes, ao Congresso e à imprensa dos Estados Unidos porque o Brasil, nosso parceiro essencial no hemisfério, não está do nosso lado no conflito no Iraque", disse ela. Donna Hrinak informou que explicou às autoridades americanas que a preferência brasileira por uma solução pacífica está relacionada à "firme crença do Brasil em trabalhar no âmbito das instituições multilaterais para solucionar problemas" e à preocupação com o possível impacto econômico da guerra. "Nem todos em Washington concordam com a posição do Brasil mas, pelo menos agora, há um melhor entendimento da reação do Brasil aos eventos que ora se desenrolam no Iraque", explicou. A embaixadora destacou a declaração do secretário de Estado Collin Powell, recentemente, no Congresso americano, na qual enfatizou que "este é um conflito que os Estados Unidos não pediram, não queriam e fizeram tudo para evitar". "Como já observei antes, a guerra sempre foi uma opção, porém, a última opção", disse ela. Segundo Donna, os Estados Unidos esgotaram no Conselho de Segurança da ONU todas as chances de desarmamento pacífico do Iraque. No entanto, disse ela, o regime iraquiano "rejeitou aquelas chances e as ignorou e, ao longo de 12 anos, infringiu 17 resoluções do Conselho de Segurança da ONU". Chamando Saddam Hussein de ditador, Donna disse que o presidente do Iraque tem um histórico que não pode ser ignorado. Segundo ela, Saddam iniciou guerras contra o Irã e o Kuwait. Além disso, completou, Israel e Arábia Saudita foram alvos do Iraque no último conflito. Ela destacou as dificuldades que os inspetores da ONU tiveram no Iraque e observou que o país aumentou o arsenal de destruição em massa com antraz, toxina botulínica, gaz neurotóxico BX, mísseis balísticos e desenvolvimento nuclear por meio da compra ilegal de urânio. "É uma lista impressionante", comentou. Reconstrução Donna Hrinak, reafirmou ainda a disposição do governo americano em reconstruir o Iraque após a guerra. "Meu país não somente ajudará a reconstruir os estragos causados pelo conflito como também os danos maiores causdados por anos de decadência e mal uso dos recursos", afirmou. Ela disse ainda que os Estados Unidos, o Reino Unido e uma coalizão internacional formada por 50 nações, se comprometeram a garantir as resoluções da ONU nos desarmamentos do Iraque. "A maneira de lidar com tiranos é combatê-los. Sabemos isso porque sofremos na própria pele. Reconhecemos que muitas pessoas sérias deste hemisfério têm opinião diferente sobre o assunto e respeitamos o seu ponto de vista". Veja o especial: