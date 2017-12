Brasil é mais uma vez denunciado por tráfico humano Dez países das Américas, entre eles o Brasil, estão envolvidos em alguma forma de tráfico humano, que é um tipo de escravidão moderna, denunciou hoje o Departamento de Estado num informe enviado ao Senado dos Estados Unidos. Os países americanos mencionados são, além do Brasil, Colômbia Canadá, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras e México. Todos eles já constavam do primeiro informe sobre a questão, apresentado no ano passado. Ao apresentar aos jornalistas o Informe sobre Tráfico de Pessoas 2002, o secretário de Estado, Colin Powell, disse que a maioria das vítimas são mulheres e crianças. Os EUA, adiantou Powell, "estão dispostos a ajudar esses países a elaborar programas para enfrentar a situação". A partir do ano que vem, o governo de Washington começará a impor sanções aos países cujos governos não promovam esse tipo de campanha, acrescentou. O Congresso tem pedido ao Departamento de Estado para elaborar tal informe a fim de contar com dados confiáveis sobre o respeito aos direitos humanos em cada país no momento de debater assuntos de política externa. Em 2002, pelo menos 700 mil pessoas foram vendidas, compradas, transportadas e mantidas em cativeiro em todo o mundo, segundo o informe. Entretanto, como é extremamente difícil calcular os números com exatidão, as pessoas submetidas a essas condições podem ser até 4 milhões. Os EUA é um dos destinos do tráfico de escravos modernos, que se estima serem 50 mil neste país. O informe, como o do ano passado, classifica os países segundo o nível de ação de seus governos para combater o tráfico humano. A Colômbia e o Canadá estão no nível 1, de países que têm padrões mínimos de proteção legal e promovem campanhas contra a escravidão. Dezesseis países fazem parte deste grupo. O Brasil, como os outros sete países americanos, está no nível 2, daqueles que não cumprem totalmente com os padrões mínimos, mas fazem esforços para alcançá-los. Neste grupo estão 53 países no total, entre eles China, Japão, Israel e Bulgária. No nível 3 estão 19 países que não cumprem os padrões mínimos e em alguns casos se recusam a aceitar sequer a existência do problema. Entre eles figuram a Grécia, Rússia e Turquia. Segundo o Congresso americano, os países do nível 3 estão sujeitos a sofrer sanções a partir de 2003, principalmente o corte de ajuda humanitária e o voto contrário dos EUA a empréstimos do FMI e Banco Mundial. Em busca de lucros, os traficantes usam de ameaças, intimidações e violência para forçar as vítimas a envolverem-se em atos sexuais ou trabalho sob condições comparáveis à escravidão, disse Nancy Ely-Raphel, assessora de Powell e especialista na área.