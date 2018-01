Brasil e Paraguai vão ampliar controle na fronteira Os governos do Brasil e do Paraguai criarão em junho mais uma área de controle na fronteira entre os dois países. Essa área, segundo nota divulgada pela assessoria do Ministério da Fazenda, será instalada na divisa das cidades de Ponta Porã e Pedro Juan Caballero. "Essa área visa agilizar e simplificar os controles efetuados pelos órgãos intervenientes nas operações de comércio exterior", diz a nota. O presidente eleito do Paraguai, Nicanor Duarte Frutos, manifestou ao ministro da Fazenda, Antônio Palocci, a vontade de ampliar a integração entre as cadeias produtivas dos dois países e aumentar a cooperação nos campos aduaneiro e tributário. Também foi discutida a formalização da Convenção Internacional entre Brasil e Paraguai que permitirá, entre outras coisas, evitar a dupla tributação de imposto de renda, combater a evasão fiscal e a adoção de medidas de prevenção e repressão ao contrabando e falsificações dos produtos. A Convenção depende de aval dos poderes legislativos dos dois países.