Brasil envia 9 toneladas de alimentos para o Haiti Um avião da Força Aérea decolou de Brasília, nesta manhã, com 9 toneladas de alimentos e 6 toneladas de hipoclorito de sódio, substância usada na purificação de água, para socorrer a população do Haiti, segundo notícia da Agência Brasil. O país foi devastado pela tempestade tropical Jeanne, há cerca de duas semanas, que deixou cidades completamente alagadas e mais de 2.400 mortos. Os alimentos - leite em pó, arroz, óleo de soja, fubá e flocos de milho - saíram dos estoque da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), vinculada ao Ministério da Agricultura, e o hipoclorito de sódio foi doado pelo Ministério da Saúde. Os suprimentos devem chegar à capital haitiana, Porto Príncipe, na tarde de domingo. Este é o terceiro carregamento brasileiro de ajuda humanitária ao país. Na terça-feira, outra remessa sairá de São Paulo e Recife, levando 15 mil toneladas de alimentos doados pela Conab e pela Lacta. A cidade mais atingida pelos temporais no Haiti é Gonaives, onde um pelotão da Força de Paz da Organização das Nações Unidas (ONU), liderado pelo Brasil, trabalha no socorro às vítimas.