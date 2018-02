Brasil envia genérico contra antraz para embaixada nos EUA O Ministério da Saúde vai enviar para a embaixada brasileira de Washington, nos Estados Unidos, o antibiótico de combate ao antraz. Segundo o chefe da assessoria de assuntos internacionais do Ministério da Saúde, José Marcos Nogueira, o antibiótico genérico, mais barato, será enviado ao corpo diplomático brasileiro no início de novembro, no avião que levará a equipe que vai preparar a visita do presidente Fernando Henrique Cardoso aos Estados Unidos. Nogueira disse, hoje no Bom Dia Brasil, da TV Globo, que o medicamento será enviado para estoque, e não para ser consumido preventivamente. "O consumo será somente em caso de emergência", afirmou.