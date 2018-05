Brasil envia parte de ajuda ao Peru Dois aviões da Força Aérea Brasileira (FAB) partiram ontem para Lima, no Peru, carregados com alimentos perecíveis destinados às vítimas do terremoto. Na segunda-feira, outro avião partirá de Vitória (ES) com uma carga que completará as 46 toneladas de alimentos que fazem parte do pacote de ajuda humanitária prometida pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva a seu colega peruano, Alan García, na quarta-feira. O Ministério das Relações Exteriores, que coordena o Grupo de Ajuda Humanitária Internacional, disse que está previsto para a próxima semana o envio de medicamentos, purificadores de água e equipamentos hospitalares e das doações centralizadas pela Cruz Vermelha. Esse vôo, no entanto, ainda não foi agendado.