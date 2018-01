Brasil envia segunda remessa de ajuda à Ásia O governo brasileiro decidiu enviar a segunda remessa de ajuda humanitária aos países atingidos pelo maremoto no sul da Ásia. Um avião cargueiro cedido pela Varig seguirá para o Sri Lanka na noite da próxima segunda-feira com 50 toneladas de água potável e alimentos doados pelos brasileiros. "A carga vai ser levada diretamente à embaixada no Sri Lanka", disse Edson Monteiro, do Ministério das Relações Exteriores, à Agência Brasil. A primeira ajuda do Brasil deve chegar à Tailândia neste sábado. São 14 toneladas de alimentos e remédios enviados num avião da Força Aérea Brasileira.