Brasil enviará ajuda para combater apagão na Venezuela

Diante da falta de chuvas e do baixo nível dos reservatórios das suas hidrelétricas, a Venezuela vem adotando desde o fim do ano passado uma política de racionamento, que afetou até o Estado de Roraima (importador de energia do país vizinho).

O auxílio do governo brasileiro foi acertado na quinta-feira, em Caracas, durante uma visita do assessor internacional da Presidência da República, Marco Aurélio Garcia, e do secretário executivo do Ministério de Minas e Energia, Márcio Zimmermann.

O trabalho técnico deve começar nos próximos dias, com a chegada de uma comitiva venezuelana a Brasília para expor os principais problemas que atingem o sistema elétrico do país.

Depois dessa reunião, o Brasil enviará à Venezuela especialistas do setor elétrico (de estatais brasileiras da área de geração de energia) para auxiliar o país vizinho na implementação de medidas emergenciais que aumentem a eficiência de sua produção de energia.

O objetivo é aproveitar a experiência brasileira na administração de grandes hidrelétricas, como Itaipu e Tucuruí, e no enfrentamento de crises, como a do racionamento, provocada pelo apagão de 2001.