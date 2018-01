Brasil enviará delegação a referendo em Taiwan O referendo sobre o futuro político de Taiwan, que ocorre neste sábado, poderá gerar uma verdadeira "saia-justa" para o Brasil. Há dois dias, o governo de Luiz Inácio Lula da Silva emitiu um comunicado criticando a decisão de Taiwan de realizar a votação. Amanhã, porém, uma delegação de nove deputados brasileiros chegará a Taipé a convite e pago do governo local para acompanhar a votação. A delegação, segundo os taiwaneses, é uma das maiores de políticos estrangeiros nas eleições e inclui até mesmo as esposas dos deputados. Analistas independentes alertam que os brasileiros e os demais estrangeiros que estarão na ilha neste fim de semana deverão ser usados pelo governo local para tentar legitimar internacionalmente o resultado da votação. O referendo pedirá que a população se pronuncie sobre um aumento do orçamento público para gastos militares se os chineses continuarem a ameaçar a segurança da ilha. Para Pequim, o referendo é uma provocação e poderia significar uma direção de Taiwan rumo à independência, o que seria inaceitável para a China. Além disso, o referendo ocorre no mesmo dia da eleição presidencial, que está gerando tensões entre o atual presidente, Chen Shui-bian, e o opositor Lien Chan. Segundo revelaram funcionários em Brasília, o comunicado emitido pelo Brasil foi resultado de uma pressão direta feita pelo governo da China sobre o governo Lula.