Brasil enviará observadores para as eleições palestinas O Itamaraty informa que, atendendo a convite da Autoridade Nacional Palestina (ANP), o governo enviará uma missão de observadores para as eleições parlamentares previstas para o próximo dia 25 de janeiro, destinadas à renovação do Conselho Legislativo Palestino. Segundo o Itamaraty, a delegação de observadores deverá ser integrada por representantes da Justiça Eleitoral, do Congresso, do Ministério das Relações Exteriores e da comunidade árabe-brasileira. Nota divulgada pelo Ministério afirma que as eleições parlamentares em território palestino "deverão constituir marco significativo no processo de consolidação das instituições palestinas" e reitera expectativa do governo brasileiro de que venham a contribuir "para a pronta retomada das negociações de paz, com base nos parâmetros fixados pelo Mapa do Caminho?, um plano de paz para a região que conta com apoio internacional. O envio de delegação observadora ao próximo pleito legislativo, que se segue à ida de uma missão de observadores brasileiros às eleições presidenciais palestinas de janeiro de 2005, evidencia, ainda conforme o Itamaraty, a disposição do Brasil de oferecer auxílio e cooperação à ANP.