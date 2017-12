Brasil espera prefeitura de NY para decidir sobre desaparecidos A assessoria de comunicação social do Itamaraty informou hoje que aguarda apenas a declaração oficial da Prefeitura de Nova York de que não há mais chances de encontrar sobreviventes nos escombros do World Trade Center para adotar um novo procedimento em relação aos brasileiros desaparecidos. O Itamaraty deverá, então, contatar cada família de desaparecido e oferecer a elas o preenchimento de um formulário por meio do qual as autoridades novaiorquinas poderão identificar corpos que venham a ser resgatados. Com esse formulário deverá ser remetido material para um possível reconhecimento por meio de análise de DNA. A assessoria do Itamaraty ressaltou a informação dada pelo prefeito de Nova York, Rudolph Giuliani, de que as buscas por sobreviventes já está chegando ao fim. "Não temos nenhuma notícia de brasileiros entre essas vítimas (identificadas)", afirmou o ministro Luiz Fernando Ligiero, chefe da assessoria de comunicação do Itamaraty. Ele informou que a Prefeitura de Nova York estima que serão necessários vários meses para que sejam removidos todos os entulhos no local do atentado terrorista.