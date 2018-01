Brasil foi sondado pelos EUA para enviar tropas ao Iraque O ministro da Defesa, José Viegas, disse hoje ter recebido "sondagens indiretas" da parte de "norte-americanos" sobre a possibilidade de o Brasil enviar tropas ao Iraque. Viegas afirmou ser muito "improvável" que o Brasil venha a fazê-lo. "A opinião pública brasileira saberá bem quais são as razões que nos levam a não favorecer, em princípio, a exposição de tropas brasileiras a circunstâncias da guerra e do pós-guerra no Iraque", disse. Questionado se as sondagens indiretas teriam partido da embaixada dos EUA no Brasil, o ministro disse que não, mas não forneceu detalhes. Ele fez as declarações após participar da solenidade de entrega da medalha da Ordem do Rio Branco a diversas personalidades, no Palácio do Itamaraty.