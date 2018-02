Brasil garante amplo direito de defesa a Oviedo O ministro da Justiça, Paulo de Tarso Ramos Ribeiro, afirmou nesta terça-feira, em nota oficial, que será dado amplo direito de defesa ao ex-general paraguaio Lino Oviedo, que está sendo acusado por autoridades de seu país de "instigar a violência" e "preparar a revolta" contra o governo do presidente do Paraguai, Luiz González Macchi. O ministro confirma, na nota, que recebeu da embaixada paraguaia em Brasília documentos e fitas de vídeo referentes a participações de Oviedo em atividades políticas e deixa claro que o "governo brasileiro não admitirá que o território nacional seja utilizado para ações que provoquem a desestabilização de nações amigas". É a seguinte a nota divulgada pelo Ministério da Justiça: "Conforme anunciado, nesta quarta-feira (17/07), Lino Oviedo comparecerá ao Departamento de Estrangeiros do Ministério da Justiça. O ministro da Justiça, Paulo de Tarso Ramos Ribeiro, afirma que será dado ao general paraguaio amplo direito de defesa. Mas, assegura que o Governo Brasileiro não admitirá que o território nacional seja utilizado para ações que provoquem a desestabilização de nações amigas. O ministro confirma que recebeu da Embaixada do Paraguai, em Brasília, documentos e fitas de vídeo e de áudio referentes às alegadas participações de Lino Oviedo em atividades políticas. Tanto os documentos apresentados pelo governo paraguaio, como o relatório da Polícia Federal, que desde ontem (15/07) investiga o caso, além do próprio depoimento de Lino Oviedo, serão examinados. No momento oportuno, o ministério se pronunciará de maneira definitiva sobre o assunto."