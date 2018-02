Brasil irá abrir tecnologia de remédios contra a aids O Brasil anunciou a criação de um programa que prevê a distribuição de medicamentos e a transferência de tecnologia para produção de remédios contra a aids para países pobres. A informação foi dada pelo coordenador do Programa Brasileiro de Aids do Ministério da Saúde, Paulo Roberto Teixeira, durante a 14ª Conferência Mundial de Aids, realizada em Barcelona. "O País quer dividir suas experiências com outros países em desenvolvimento, especialmente no que diz respeito ao acesso a drogas anti-retrovirais", afirmou Teixeira. O Programa de Cooperação Internacional deverá dispor, no próximo ano, de R$ 2,5 milhões para financiar projetos de prevenção à aids e tratamento de portadores do HIV em países da África, Ásia, América Latina e do Caribe. O dinheiro poderá ser usado na transferência de tecnologia para produção de medicamentos e para capacitação de profissionais. Os países em desenvolvimento serão convidados a apresentar suas propostas para projetos, cada um para atender 100 pacientes, inicialmente. Dez serão escolhidos. "A quantidade não é significativa se você considerar o número de pessoas com HIV em países em desenvolvimento. Mas sabemos que para iniciar o tratamento temos de preparar profissionais e instituições, e o melhor é fazê-lo por meio de pequenos projetos." Teixeira informou que algumas organizações internacionais manifestaram interesse em participar do trabalho, especialmente em projetos na África. Estimativas apresentadas hoje pelo diretor de Unaids, Bernhard Schwartlander, mostram que um milhão de crianças africanas perderam seus pais por causa da aids. Os cálculos indicam que, dentro de poucos anos, 28 milhões de crianças com menos de oito anos estarão órfãs. Durante a conferência, ele anunciou o compromisso de fornecer, nos próximos três anos, anti-retrovirais a pelo menos metade dos doentes na África e Ásia. A distribuição de medicamentos, no entanto, teve sua importância questionada por Roberto Sciliano, especialista em aids. Para ele, ?nunca será possível erradicar o HIV com anti-retrovirais? e será ?dificílimo? encontrar outras vias para acabar com a doença. Calcula-se que, no mundo, uma pessoa é infectada pelo vírus da aids a cada 10 minutos. Um estudo feito nos Estados Unidos, no entanto, mostra que os medicamentos têm um impacto importante: na transmissão do vírus da mãe para o filho. Naquele país, o número de crianças nascidas com o vírus caiu 80% em uma década, graças ao teste feito durante a gravidez e a terapia anti-retroviral dada às gestantes, a partir do 3º mês.