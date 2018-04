Brasil já liberou US$ 5 milhões para ajuda ao Haiti O ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, anunciou em reunião interna no Itamaraty hoje pela manhã que o governo brasileiro já liberou US$ 5 milhões para o fundo emergencial das Nações Unidas (ONU) que atende o Haiti. O valor corresponde a um terço do total prometido pelo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva como ajuda financeira brasileira. Segundo a ONU, o Haiti precisa de mais de US$ 560 milhões para socorro e reconstrução.