Brasil mantém abstenção sobre questão cubana na ONU O Brasil decidiu manter sua abstenção na votação, adiada para esta quinta-feira, da resolução que prevê o envio a Cuba de um emissário da Comissão de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas. Mas igualmente se absterá de votar as duas polêmicas emendas propostas nesta quarta-feira pela Costa Rica e pelo próprio governo cubano, por considerar que ambas politizaram ainda mais as discussões em torno da observação dos direitos humanos por Havana. Na declaração pública de seu voto, o governo de Luiz Inácio Lula da Silva fará uma advertência nominal contra Cuba, por conta das condenações de três dissidentes à morte na semana passada, depois de julgamentos sumários pouco transparentes. ?A apresentação das duas emendas provocou uma reviravolta e é mais um exemplo da politização dessas discussões?, afirmou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Ricardo Neiva Tavares. ?Se as emendas vierem a ser votadas, o Brasil se absterá em ambos os casos?, completou. A emenda apresentada pela Costa Rica tem um caráter ?altamente condenatório? ao governo cubano, na avaliação do Itamaraty. O governo costa-riquenho propõe a inclusão, no texto da resolução da Comissão de Direitos Humanos (CDH), que a presença de seu emissário em Cuba torna-se ainda mais relevante depois dos recentes acontecimentos ? a prisão de 75 dissidentes e o fuzilamento, depois de julgamento sumário, de três pessoas que seqüestraram um barco e tentaram desviar sua rota para a Flórida. A proposta foi apoiada por países como a Espanha, a França, a Alemanha, a Dinamarca, a Bélgica, a Grécia e, obviamente, os Estados Unidos. Em contrapartida, Cuba pediu que, na mesma resolução, a CDH exigisse o fim imediato do embargo imposto pelos Estados Unidos ao país, por caracterizar-se como um desrespeito aos direitos humanos do povo cubano. Embora condene o isolamento econômico ao qual o governo americano submeteu Cuba e reforce sua posição contra essa ?atitude improdutiva em sua declaração de voto, o Brasil decidiu não tomar partido nessa briga de vizinhos e vai manter sua estratégia de expor sua posição diretamente a Havana ? em um esforço diplomático de convencer, aos poucos, a uma mudança de rumos. Na declaração do voto do País, o governo decidiu manter uma séria advertência contra o modelo jurídico aplicado em Cuba. Mas não tocará na questão da perseguição aos opositores do regime de Fidel Castro. O texto mencionará explicitamente que ?os julgamentos baseados em ritos sumários ocorridos em Cuba, inclusive os que geram a aplicação de penas capitais, são motivos de forte preocupação para o governo brasileiro?.