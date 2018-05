Brasil mantém fechados portos às Malvinas

O chanceler britânico, William Hague, depois de uma visita ao Uruguai, disse ao Parlamento britânico que ouviu do governo uruguaio que navios com a bandeira vermelha que representa os territórios além-mar do Grã-Bretanha, ou "outras bandeiras nacionais", seriam aceitas pelos países sul-americanos. Para os argentinos, a declaração soou como uma provocação, já que outras bandeiras poderiam incluir a das Falklands. Patriota confirmou rapidamente a Timerman a posição brasileira. Chile e Uruguai também se manifestara da mesma forma.