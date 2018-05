Brasil não é convidado para negociações

O governo do Irã proporá hoje que a União Europeia aceite que o acordo nuclear negociado por Brasil e Turquia seja a base das futuras discussões entre Teerã e o Grupo P5+1 (França, Rússia, EUA, China, Grã-Bretanha e Alemanha). O Brasil, porém, não foi convidado para as negociações que começam hoje em Genebra, na Suíça. Washington e Bruxelas consideraram a atuação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva como "ingênua" em relação a Teerã.

Apesar da ausência de brasileiros e turcos, Teerã defenderá a retomada do pacto negociado com os dois países. Pelo acordo, o Irã enviaria 1.200 quilos de urânio de baixo enriquecimento para a Turquia em troca de combustível enriquecido a 20%.

A proposta foi rejeitada porque os EUA acreditam que o Irã tenha muito mais material enriquecido do que isso. O Irã também queria incluir Israel e a segurança regional nas discussões de Genebra, mas sabe que dificilmente o P5+1 aceitará a proposta. Bruxelas apenas indicou que, dependendo dos resultados do encontro, uma nova negociação seria realizada em 2011.