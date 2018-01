Brasil não está livre do terrorismo, diz especialista francês O juiz francês Jean-Louis Bruguière, especialista em ações de combate ao terrorismo, afirmou hoje que o Brasil não está livre desse tipo de crime. "Não há nenhum país fora de perigo", alertou. Ele disse que vários integrantes de grupos terroristas vivem atualmente na América do Sul, inclusive no Brasil, mas que ainda não foram formadas redes por aqui. Bruguière, que participou de um seminário internacional sobre terrorismo e violência, promovido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), aconselhou o Brasil a tomar medidas preventivas contra o terrorismo. Apesar de o Código Penal nacional não tipificar esse crime, o juiz acredita que o Brasil pode combater essa modalidade de delito. "O importante é perseguir e alcançar pessoas que violam o direito comum, todos previstos na lei brasileira", afirmou. "O terrorismo começa com o roubo de carro e a posse ilegal de armas", completou. Estudioso do grupo Al-Qaeda, o juiz considera que a eventual prisão de Osama bin Laden não resolveria o problema do terrorismo de origem religiosa. "Todos aqueles que lutam e tratam do combate ao terrorismo islâmico sabem que a questão vai muito além da personalidade de Osama bin Laden", opinou o especialista. Para combater o terrorismo, o juiz considera essencial a cooperação entre os serviços secretos dos diversos países. Bruguière explicou que existem basicamente dois tipos de organizações "terroristas": as separatistas e as islâmicas. As primeiras são muito mais organizadas do que as segundas, de acordo com o juiz. Segundo ele, nunca ocorreram na França atentados praticados pela organização separatista basca ETA. "Eles preferem usar a França como base de retaguarda, mas não se pode excluir a possibilidade de a ETA mudar de estratégia", afirmou. Vítima de duas tentativas de atentado, o juiz disse que as organizações terroristas se diferem do crime organizado porque não têm fins lucrativos. "Elas visam, por meio dos atentados, atingir o poder e as instituições para conseguir ganhos políticos ou não-políticos", afirmou Bruguière.