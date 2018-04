Brasil não permitiu que navio britânico atracasse no Rio

"Podemos confirmar que o barco tinha previsto uma parada de rotina no porto do Rio de janeiro no começo deste mês", informou um porta-voz da chancelaria britânica à agência Ansa. "Mas o Brasil não deu a autorização diplomática", disse o porta-voz. Ele afirmou que o governo britânico respeita a decisão brasileira.

O governo britânico afirmou que suas relações com o Brasil permanecem sólidas. Em dezembro, o Uruguai, país que também apoia a reivindicação da Argentina sobre as Malvinas, não permitiu que um navio de guerra britânico se reabastecesse em Montevidéu. As informações são da Agência Ansa.