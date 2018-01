Brasil não tomará partido nas eleições argentinas O governo brasileiro não tomará nenhum partido nas eleições presidenciais argentinas que serão realizadas no próximo dia 27 de abril. Esta foi a afirmação do assessor especial de política externa brasileira, Marco Aurélio Garcia, durante sua exposição para uma platéia formada por empresários e executivos da indústria automotiva argentina, em Buenos Aires, e em entrevista aos correspondentes brasileiros na Argentina. Perguntado sobre como seria a integração do Mercosul, em especial entre a Argentina e o Brasil num eventual governo de Carlos Menem, ele respondeu: "Nós não temos opção eleitoral na Argentina. Qualquer que seja o presidente eleito, esperamos que seja um presidente que possa desenvolver as relações com o Brasil. Pelo que tenho lido, há predisposição de todos os candidatos de melhorar as relações com o Mercosul". Garcia confirmou que o presidente Lula comparecerá à posse prevista para o dia 25 de maio, "independente de quem seja o vencedor", destacou. Ele desmentiu notícia veiculada pela imprensa argentina de que Lula posaria para uma foto com o candidato oficial, Néstor Kirchner. "Não seria uma decisão sábia vincular-se a nenhum candidato porque seria, na prática, que estaríamos tomando posição na eleição argentina", afirmou. Questionado sobre qual seria a posição brasileira se o vencedor argentino for Menem ou Ricardo López Murphy que defendem uma simples área de livre comércio para o Mercosul, Marco Aurélio Garcia disse. "Vamos tentar convencê-lo de que é melhor uma união aduaneira é muito melhor do que um espaço de área de livre comércio".