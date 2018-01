Brasil não votará contra Cuba na OEA, diz ministro O ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, antecipou que o Brasil votará contra uma eventual resolução da Organização dos Estados Americanos (OEA) de condenação a Cuba por abusos na área de direitos humanos. Segundo Amorim, o governo brasileiro é até mesmo contrário aos debates na OEA sobre essa questão, pelo fato de a organização ter expulsado Cuba. "O Brasil não apoiará a resolução porque não se pode usar um foro que expulsou um país para condená-lo", afirmou. "Essa atitude seria discutível dos pontos de vista ético, moral e jurídico". O ministro, entretanto, enfatizou que o governo considera lamentável que em Cuba vigorem ainda julgamentos sumários, condenações à morte e prisões políticas. Para ele, uma atitude positiva do Brasil seria a de conduzir uma política de "engajamento construtivo" com Cuba. Diante dos deputados da Comissão de Relações Exteriores, Amorim explicou que a abstenção do Brasil na votação de uma resolução de condenação a Cuba na Comissão de Direitos Humano s da ONU, na semana passada, reflete a avaliação do governo brasileiro de que a CDH tem sido altamente seletiva e politizada ao escolher os países e temas de seu interesse. "Perguntem se o Brasil, na época dos militares, foi em algum momento avaliado pela comissão", argumentou. O ministro disse que conversou com autoridades cubanas, na semana passada, e expressou sua avaliação de que as atitudes tomadas por Havana estão impedindo a ajuda dos países amigos de Cuba. Segundo Amorim, Cuba vive uma situação de cerco, causada pelo embargo unilateral imposto pelos Estados Unidos, e já seria uma democracia se esse bloqueio tivesse sido eliminado. Para o ministro, Cuba se ajudaria mais se fosse mais aberta.