Brasil não votará contra Cuba na ONU Apesar das recentes prisões e execuções de opositores do presidente de Cuba, Fidel Castro, o governo brasileiro não votará contra o regime comunista da ilha durante a sessão da Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas em Genebra, na próxima semana. "Manteremos a posição tradicional de abstenção", disse hoje, em Buenos Aires, o assessor especial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Marco Aurélio Garcia. Ele evitou dar declarações sobre a posição argentina de votar pela condenação de Cuba. "Nós não temos hábitos de pronunciarmos sobre este tipo de decisão de governo de outros países, sobretudo de um país amigo", disse. O presidente Eduardo Duhalde teria decidido votar pela condenação de Cuba por violações aos direitos humanos, segundo fontes do governo, embora esta posição ainda não tenha sido confirmada oficialmente. Duhalde esteve tentado a mudar o voto contra Cuba, que há 10 anos a Argentina mantém nas sessões anuais em Genebra. Mas teria mudado de idéia depois dos fuzilamentos de três dissidentes que tentaram escapar da ilha, por conselho da diplomacia que considera o momento "inadequado para apoiar o governo de Cuba".