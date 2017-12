Brasil nega treinamento de terroristas na tríplice fronteira O Ministério das Relações Exteriores disse ter sido surpreendido pelo tom utilizado pelo conselheiro-geral do Tesouro americano, David Aufhauser, em reportagem publicada hoje por The New York Times, onde afirma que há financiamento e treinamento de terroristas na tríplice fronteira - entre o Brasil, Paraguai e Argentina. "Não há nenhuma evidência comprobatória da presença, seja de grupos, de indivíduos, ou de células adormecidas de pessoas que estariam ali escondidas que poderiam um dia ser chamadas a participar de um atentado terrorista", disse um diplomata que acompanha a área de combate a ilícitos transnacionais, falando em nome do ministério. Segundo o Itamaraty, há poucos meses, o superior de Aufhauser, o secretário-assistente do Departamento do Tesouro, Juan Carlos Zarate, esteve em Brasília para uma reunião sobre a problemática da tríplice fronteira, onde os governos dos três países e mais os Estados Unidos investigam não só o terrorismo, mas também o tráfico de armas e de drogas desde os atentados terroristas em Buenos Aires, em 1992 e 1994. "Nessa reunião (Zarate) não evidenciou nenhuma das alegações apresentadas por esse funcionário." As autoridades brasileiras reconhecem o caráter problemático da região, mas não aceitam acusações de que há terroristas na área só por causa da presença maciça de pessoas de origem árabe. Isso, segundo o Itamaraty, seria uma discriminação que não faz parte da política brasileira.