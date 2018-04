Brasil oferece helicópteros e militares para ajudar Peru

As autoridades consulares do Brasil, da Argentina e do Chile no Peru decidiram deslocar-se para Machu Picchu para levar ajuda - mantimentos, em especial - aos cidadãos de seus países e acalmá-los. Porém, assim como ocorreu com as operações de resgate hoje, esse deslocamento foi suspenso por causa do mau tempo na região.

A assessoria de imprensa do Itamaraty informou que o embaixador do Brasil em Lima, Jorge Taunay, viajou para Cuzco, onde foi montada a sala de gerenciamento da crise pelo governo peruano. Outros dois funcionários o acompanharam na tarefa de monitorar o resgate.

O objetivo do Exército e da Defesa Civil do Peru era de instalar hoje uma espécie de ponte-aérea com dez helicópteros entre Cuzco e Águas Calientes, a 110 quilômetros de Machu Picchu, para transportar os turistas ilhados. Mas as chuvas fortes impediram esse movimento.