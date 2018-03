Brasil oferece mediação entre Israel e palestinos O governo brasileiro anunciou ontem a intenção de aumentar sua participação no processo de paz entre israelenses e palestinos. A declaração foi feita pelo ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, durante visita, em Brasília, do ministro de Negócios Estrangeiros da Autoridade Palestina, Riad al-Malki. "Estamos dispostos a participar de qualquer outro esforço com outros associados que assim o queiram", disse Amorim, em referência à última reunião sobre o conflito, realizada em Annapolis (EUA), em 2007, com a participação do Brasil.