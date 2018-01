Brasil participa de reunião secreta no México Ministros da área de comércio de 18 países, entre eles o Brasil, e um representante da União Européia começaram a chegar à Cidade do México para uma série de reuniões de negociação comercial que se realizarão amanhã e no sábado. As reuniões informais na capital mexicana devem servir para reiniciar as conversações que deveriam ter acontecido há cerca de dois anos em Seattle (EUA), mas foram prejudicadas por causa de uma onda de protestos. Os participantes deverão discutir a agenda da reunião marcada para o emirado árabe de Catar em novembro próximo. Nem mesmo o local das reuniões na Cidade do México foi revelado, mas o porta-voz do governo mexicano, Salvador Musalem, negou que haja segredo. Para ele, a falta de informações sobre agenda e o local da reunião resultam do atraso nos preparativos. Entre os temas a serem discutidos deverá estar a questão dos subsídios agrícolas, descritos por Anthony Gooch, porta-voz do comissário de Comércio da União Européia, Pascal Lamy, como "parte de nossa cultura, de nossa herança". Para o diretor-geral da Organização Mundial de Comércio (OMC) Michael Moore, caso não se consiga chegar a um acordo, isso "poderá levar muitos a questionarem o valor da OMC como fórum de negociações. Um fracasso certamente nos condenaria a um longo período de irrelevância, porque não será mais fácil no ano que vem, nem no seguinte". O economista Barry Bosworth, da Brookings Institution norte-americana, disse acreditar que houve poucos progressos na direção de qualquer acordo. "Eu colocaria isso a alguma distância no futuro. Eu não acho que a situação esteja muito melhor do que estava depois de Seattle", afirmou. Fora o Brasil e a União Européia, participam das reuniões na capital mexicana representantes de EUA, México, Austrália, Canadá, Egito, Hong Kong, Índia, Jamaica, Japão, Malásia, Paquistão, Catar, Singapura, África do Sul, Suíça, Tanzânia e Uruguai.