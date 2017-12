Brasil perde o Grammy de World Music Apesar de o Brasil ter saído vencedor nos últimos quatro anos, o disco Gil & Milton perdeu o Grammy de World Music para Ravi Shankar, com o álbum Full Circle/Carneggie Hall 2000. O álbum Impulsive, do maestro Bob Brookmeyer, que tem a participação da pianista brasileira Eliane Elias, perdeu o Grammy de melhor álbum de jazz por uma grande orquestra para Homage to Count Basie, da Bob Mintzer Big Band.