Brasil pode sediar reunião entre as Farc e a ONU Brasil poderá ser a sede de uma reunião entre representantes da Organização das Nações Unidas e da guerrilha das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia em breve, para buscar soluções para o conflito armado, segundo informações do jornal de Bogotá El Espectador. O Brasil é a alternativa a Nova York, já que para as Farc o acordo não chegaria ao escritório do secretário-geral Kofi Annan. O jornal revela que o assessor especial da ONU para o caso colombiano, James Lemoyne, estaria se comunicando por e-mail com o porta-voz das Farc, Raúl Reyes, para viabilizar o encontro. O governo colombiano não estaria envolvido nas negociações. As Farc entregaram na noite de ontem um vídeo com provas da sobrevivência da candidata à presidência Ingrid Betancourt, seqüestrada há 18 meses. Ela pede resgate militar e coloca em prova a firmeza do governo de Alvaro Uribe. "Quero pedir a minha família que apóie as forças militares e assuma com elas o compromisso de adiantar as operações de resgate que possam me colocar em liberdade", disse Ingrid em uma gravação filmada na selva e divulgada pela televisão. "O que estou dizendo é duro, mas creio que se queremos plantar a paz na Colômbia temos de agir conforme nossos princípios e não em função de nossos interesses", afirma Ingrid, vestida com uma jaqueta verde de uso militar. As Farc reivindicam um "acordo humanitário" para trocar seus mais de 500 guerrilheiros presos por mais de 60 políticos, soldados e policiais seqüestrados. "Não sou a favor de um acordo humanitário no qual se trocam civis por guerrilheiros, e isto é uma posição de princípio, que quero que minha família compreenda. Sei que é doloroso, mas não podemos aceitar que civis sirvam de escudo para essa guerra", diz Ingrid na gravação. O presidente Alvaro Uribe declarou que vai pensar com cuidado na mensagem de Ingrid. "Tenho que analisar isso com o Ministério da Defesa. Creio que a única resposta do governo é prudência", disse. Já a ministra da Defesa, Marta Lucía Ramírez, declarou que "não se pode duvidar da capacidade e da decisão da força pública e o resgate é uma ação válida".