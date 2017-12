Brasil pode sofrer represálias por não apoiar guerra O Brasil poderá sofrer represálias por parte dos Estados Unidos se mantiver sua posição contrária a um ataque ao Iraque. A opinião foi dada hoje por Jordan Young, historiador e brasilianista da Pace University, em Nova York, em entrevista à Agência Estado. Para Young, os Estados Unidos vão iniciar um conflito com o Iraque independentemente do apoio da Organização das Nações Unidas (ONU). "Eu acho que o presidente Bush vai atacar o Iraque com ou sem os outros países. Os EUA agora estão em posição mundial de poder e eles vão usá-lo. Ele aguarda um melhor momento por causa do grande número de países que está contra a ação", afirmou. Nesta quinta-feira, o ministro das Relações Exteriores, Celso Lafer, defendeu na ONU, momentos antes do pronunciamento de Bush uma negociação diplomática para evitar o conflito com o Iraque. "A posição do ministro é inútil, pois não sei que passos ele pode dar para contrariar o presidente dos EUA", disse o professor. Ele citou o protecionismo comercial como uma possível arma de represália ao Brasil. Ao mesmo tempo, acredita que o Congresso norte-americano não deve dar o aval para uma ação dessa natureza que repercutiria na economia. Com relação à eleição presidencial no Brasil, Young afirmou que não importa para os Estados Unidos quem irá vencer. "Nós não estamos olhando para isso. Para nós, o importante é que o Brasil fique como um aliado", avaliou. Segundo ele, o principal ponto da eleição é como o Brasil vai tratar da sua economia. A entrevista do professor Jordan Young pode ser ouvida no site AE Financeiro, da Agência Estado, que opera em caráter experimental.