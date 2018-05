Brasil poderá ser 'sócio' comercial do Peru, diz Humala

LIMA - Ollanta Humala, candidato à presidência do Peru no segundo turno das eleições, afirmou nesta segunda-feira, 18, que vê o Brasil como o futuro "grande sócio" comercial de seu país caso seja eleito. Segundo ele, o Peru precisa aproveitar o fato de "ter como vizinho uma potência mundial".

"Nós precisamos estar preparados para nos integrarmos com o Brasil e isso significa desenvolver o Peru, porque se isso não ocorrer, (os brasileiros) não encontrarão em nosso território condições para sermos sócios", afirmou Humala, que enfrentará Keiko Fujimori no segundo turno em 5 de junho.

"Queremos ser sócios do Brasil, queremos uma relação de iguais com os grandes capitalistas que virão para nosso território nacional, para que esses capitalistas ajudem no desenvolvimento da indústria peruana", disse Humala. A postura mais alinhada à esquerda do candidato preocupa o empresariado peruano e setores conservadores, já que ele pede mudanças no modelo econômico neoliberal aplicado com êxito no país na última década.

O candidato nacionalista disse que o Peru "não pode continuar a depender exclusivamente da renda da mineração e dos altos preços" dos metais e que é preciso desenvolver a agricultura, agroindústria, agro exportação, pecuária e turismo. Nesta segunda, Humala apresentou 44 assessores, entre eles conselheiros do ex-presidente Alejandro Toledo, para reforçar seu plano de governo. Segundo eles, é necessário que os impostos subam para o setor da mineração.

Após ser vinculado nas eleições de 2006 ao presidente da Venezuela, Hugo Chávez, o que ajudou na vitória do atual presidente Alan García, Humala mostrou uma aproximação com o ex-presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Keiko, sua rival, é a candidata preferida do empresariado peruano, pois, ao contrário do candidato nacionalista, representa o modelo econômico que conferiu ao Peru altas taxas de crescimento nos últimos anos.