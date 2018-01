Brasil propõe na ONU discutir discriminação contra gays O governo brasileiro propôs, hoje nas Nações Unidas, que os países desenvolvam políticas para combater a discriminação contra homossexuais. O objetivo do Brasil é que a idéia faça parte da declaração que está sendo negociada para a Conferência Mundial sobre Racismo, Xenofobia e Intolerância, que ocorre no final do mês em Durban, na África do Sul. A proposta brasileira, porém, foi duramente criticada pelos países islâmicos, liderados pelo Paquistão. Na avaliação do Brasil, os governos devem reconhecer que parte dos motivos que levam à discriminação ocorre com base na "orientação sexual" dos indivíduos. Além disso, o governo pede que a comunidade internacional desenvolva políticas que possam combater esse tipo de intolerância. "A ONU não pode ignorar esse grupo de pessoas que são discriminadas em todo o mundo", afirma Claudio Nascimento Silva secretário de Direitos Humanos da Associação Brasileira de Gays Lésbicas e Travestis. Segundo seus cálculos, existem 16 milhões de homossexuais no Brasil e aproximadamente 700 milhões no mundo. A iniciativa brasileira criou uma curiosa aliança contra a proposta. Enquanto os países islâmicos falavam abertamente contra a idéia, o Vaticano começou consultas com países latino-americanos para evitar que a proposta seja aprovada. Para complicar ainda mais a situação, os Estados Unidos não devem apoiar a inclusão do tema na Conferência de Durban. O medo de Washington é de que, caso aprovado, a referência possa ser usada por ativistas nos Estados Unidos para pedir compensação contra discriminações ocorridas no passado. Apesar da reação negativa dessas delegações, o Brasil contou com apoios importantes, como a da União Européia, Argentina, Austrália, Chile e, para surpresa de todos, da China. Além da iniciativa do governo de apresentar a proposta na ONU a comunidade de homossexuais no Brasil quer agora que Brasília tome medidas para combater a discriminação no próprio País. "No Brasil, o homossexualismo não é crime, como em outros lugares, mas também não há leis que protejam os homossexuais", completa Silva, que faz parte da delegação oficial do Brasil para Durban.