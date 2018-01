Brasil quer ajudar Angola a retirar minas terrestres O governo brasileiro quer ajudar Angola a retirar as cerca de 12 milhões de minas terrestres colocadas em seu território durante os mais de vinte anos de conflitos. Nesta semana, o Itamaraty se reuniu com assessores da Organização das Nações Unidas (ONU), em Genebra, para debater de que forma o Brasil poderia auxiliar os angolanos. A idéia do governo seria enviar especialistas do exército brasileiro para ajudar na retirada das minas, colocadas tanto pela Unita como pelo governo de Luanda. Com a morte de Jonas Savimbi, líder da Unita, no início do ano, o processo de paz na Angola ganhou força e o Brasil tomou a decisão política de que participará de forma ativa nessa nova etapa da história angolana. Um dos principias problemas enfrentados pelo governo de Luanda é a existência das minas por todo o país, o que acaba impossibilitando a utilização de uma parte significativa do território angolano. Mesmo com o fim da guerra, mais de mil pessoas ainda morrem por ano por causa das minas que eram colocadas para impedir o avanço das tropas tanto do governo como dos rebeldes. A ONU irá agora avaliar de que forma o Brasil poderá contribuir, mas uma ação efetiva somente deve ocorrer no próximo ano. Apesar de estar oferecendo ajuda, o Brasil é criticado por organizações não-governamentais que acusam o País de manter um estoque alto de minas em seu arsenal. Atualmente, as Forças Armadas contam com 35 mil minas, um número considerado excessivo para um país que se comprometeu a não utilizar esse tipo de arma. Militares brasileiros garantem que o estoque será reduzido, mas que o País não destruirá todo seu arsenal e deixará cerca de 14 mil minas que serão reservadas para treinamentos. "Não podemos destruir todas (as minas) pois temos que saber como tratá-las caso sejam utilizadas contra nós", afirma um alto militar brasileiro.