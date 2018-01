Brasil quer respeito ao referendo na Venezuela A apenas quatro dias do referendo revogatório do mandato do presidente da Venezuela, Hugo Chávez, o governo brasileiro reforça os sinais de que espera que o resultado seja respeitado tanto pelo Palácio de Miraflores como pela oposição. O recado foi reiterado ao longo deste ano pelo Itamaraty e pelo próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva nos encontros que manteve com Chávez. A expectativa brasileira de que não haja contestações à legitimidade do processo, que vem sendo acompanhado atentamente pelos países vizinhos e por organismos internacionais, responde à preocupação com a estabilidade democrática da América do Sul. Com base em dados colhidos pela embaixada brasileira em Caracas, o Itamaraty avaliava nesta semana que o processo segue o curso previsto e que ambos os lados tendem a acatar a decisão da maioria da população. Em princípio, o Conselho Nacional Eleitoral espera divulgar os resultados do referendo três horas depois de seu encerramento, segundo o jornal El Nacional, de Caracas. O Ministério das Relações Exteriores, entretanto, pondera que um eventual fracasso de Chávez não o retirará necessariamente da Presidência da Venezuela, uma vez que terá a chance de concorrer nas eleições presidenciais que se seguirão.