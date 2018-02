Brasil reitera a Oviedo proibição de fazer política O ministro da Justiça, Paulo de Tarso Ramos Ribeiro, informou na noite desta quarta-feira que o ex-general paraguaio Lino Oviedo foi notificado pelo Ministério da Justiça de que não poderá utilizar o território brasileiro para o exercício de atividades políticas, especialmente aquelas que suscitem ameaças à estabilidade política de países vizinhos. Segundo o ministro, caso a advertência não seja cumprida por Oviedo, o governo adotará medidas para punir o ex-general. Entre as punições, disse que, em último grau, poderá ser determinada a retirada compulsória de Oviedo do território brasileiro. Paulo de Tarso informou ainda que o pedido de visto solicitado pelo ex-general está em análise pela Polícia Federal e poderá ser negado se ficar comprovado o envolvimento de Oviedo nas manifestações ocorridas no Paraguai no início da semana.