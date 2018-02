Brasil repudia novo atentado em Israel O governo brasileiro emitiu nesta quarta-feira uma nota oficial repudiando o atentado terrorista ocorrido na Universidade Hebraica de Jerusalém, no Campus de Monte Scopus, que deixou sete mortos e mais de 70 feridos entre a população civil israelense, classificando-o como ?ato de extremismo?. ?Ao condenar, com veemência, mais este ato de brutalidade, o governo brasileiro estende às famílias das vítimas, em nome do povo brasileiro, o sentimento de profundo pesar pelas perdas humanas?, diz a nota. ?O governo brasileiro lamenta, ademais, que o atentado tenha tido por alvo a universidade hebraica de Jerusalém, conhecido centro de tolerância e diálogo, e que proporcionou apoio à criação da universidade Al Quds, (universidade árabe de Jerusalém)?, prossegue a nota. Ainda de acordo com o comunicado do Itamaraty, o governo brasileiro considera que tal ato de extremismo fere a própria consciência de paz e entendimento, simbolizado naquela universidade. Ressalta ainda que este tipo de ato ?apenas contribuiu para aumentar o grau de desconfiança mútua e alimentar a espiral à violência que vem ocorrendo entre palestinos e israelenses?.