Brasil se beneficia da fuga de talentos

Hoje, o investidor americano busca novas oportunidades de negócios e acredita que elas estão no Brasil, país para onde pretende se mudar no fim do ano.

"Muitos avaliam que há excesso de investimentos na China, com muito dinheiro perseguindo poucas oportunidades. Em outros mercados em desenvolvimento, a situação é oposta", disse ao Estado.

Além da motivação profissional, Demopolous afirmou ter escolhido o Brasil por gostar do "estilo de vida" local, o que inclui um meio ambiente mais preservado que o da China e os bons restaurantes da cidade de São Paulo.

"Minha decisão também foi influenciada por Martin Sorrell, o CEO da agência de publicidade WPP que considera esta a década da América Latina, região da qual o Brasil é a âncora", observou.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Sua ideia principal é adaptar ao mercado local modelos de negócio que funcionaram na China nos últimos anos, em especial os que misturam serviços online com suporte offline, como assistência ao consumidor. / C.T.