Brasil se preocupa com julgamentos sumários, diz delegação na ONU Apesar de se abster na votação contra Cuba na Comissão de Direitos Humanos da ONU, o Brasil pediu a palavra para afirmar que "os processos judiciais sumários em Cuba, inclusive aqueles que levaram a aplicação de penas capitais, são causa de forte preocupação para o Brasil". Segundo a delegação brasileira em Genebra, o País continuará em dialogo com o governo cubano para deixar claro que não está de acordo com julgamentos dos presos políticos ocorridos em Cuba nos últimos dias. O Brasil, porém, explicou que decidiu se abster porque acredita que o tema não deve ser tratado no âmbito da Comissão de Direitos Humanos. O representante brasileiro não especificou onde este assunto deva ser tratado. Em Brasília, o Itamaraty divulgou uma nota em que explica o voto do Brasil em Genebra. Segundo a nota, o Brasil entende que o tratamento de situações de países, no âmbito do Conselho, não deve ser marcado ?pela seletividade ou s er objeto de politização?. O Brasil, informa o Itamaraty, também se absteve na votação das emendas propostas hoje por Costa Rica e pelo próprio governo de Cuba, por considerar que ambas politizam ainda mais as discussões em torno da situação dos direitos humanos na ilha. ?Não cremos que atitudes que levam ao isolamento, como embargo econômico sem respaldo em decisão multilateral, sejam produtivos?, afirma o Itamaraty numa referência clara ao embargo econômico imposto pelos Estados Unidos. A emenda apresentada pela Costa Rica exige a liberação de dezenas de dissidentes recentemente detidos pelo governo de Havana. Cuba, por sua vez, pediu o fim do embargo econômico imposto pelos Estados Unidos.