Brasil sinaliza preocupação com direitos humanos no Irã O Brasil sinalizou hoje na Organização das Nações Unidas (ONU) sua preocupação com a situação dos direitos humanos no Irã. Mas evitou condenar o governo de Teerã e foi criticado por Ongs brasileiras e pela própria oposição iraniana. O Itamaraty ainda mandou um recado aos Estados Unidos de que não aceitará uma solução unilateral para a crise iraniana e que o diálogo é a única saída. O governo de Washington alertou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem de rever sua agenda com Mahmoud Ahmadinejad em sua visita a Teerã, em maio, e garantir que as violações aos direitos humanos serão tratadas.