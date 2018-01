Brasil suspende sanções contra o Irã

BRASÍLIA - A presidente Dilma Rousseff suspendeu as sanções que o Brasil impôs ao Irã no marco das resoluções adotadas pela ONU contra o programa nuclear do país, segundo um decreto publicado nesta sexta-feira no Diário Oficial.



O decreto diz que as sanções adotadas pelo Brasil ficam sem efeito a partir desta sexta-feira em virtude do acordo alcançado entre o Irã, EUA, Rússia, China, França, Reino Unido e Alemanha, que pôs fim às tensões com essa nação.

Após esse acordo, no qual o Irã se comprometeu a suspender seu processo de enriquecimento de urânio, a própria ONU recomendou o fim das sanções aplicadas gradualmente a esse país desde 2006.

O Brasil se opôs à adoção de sanções contra o Irã, mas aprovou as mesmas uma vez que foram aceitas pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas, em "respeito" às decisões desse organismo internacional.

Com o fim das sanções, o governo brasileiro acredita que o comércio com o Irã, que chegou a cair até 30% nos últimos anos, pode triplicar na próxima meia década.

No ano passado, segundo números oficiais, a troca comercial do Brasil com o Irã chegou a US$ 1,67 bilhão, apoiada sobretudo nas exportações brasileiras de produtos agrícolas, setor que fora das sanções adotadas pela ONU. / EFE